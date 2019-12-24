正妹女師的人體課 露整組教學被讚翻 17:392019/12/24 中時電子報 湯萱樂 、 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 西班牙有一位美女老師，日前為了教導小學生人體構造，露出「全身器官」上課。(圖/取自推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙有位美女老師，日前上生物課時，為了帶領小學生認識人體構造，竟然穿上了特製衣服，將人體全身上下的器官顯露出來的站在教室中上課，引發網友熱議。 女老師的丈夫Michael Moretta在推特上表示，妻子以非常原始的方式讓孩子們了解人體的構造，當孩子們看到鮮活地器官外露時，有些人興奮得大喊，有些孩子則是被這身器官嚇破膽。 (中時電子報) #正妹 #女教師 #上課 #器官 #教學 #生物學 #人體構造 #器官 #外露 #正妹女教師 #西班牙 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹賞21萬尋愛犬 租飛機當公佈欄 10:392019/12/20 日常 單身越南正妹睡衣照引暴動 網狂喊：想娶外配 10:582019/12/20 社會 消防小隊長性侵正妹隊員 辯口水噴到下體脫產卸責 11:522019/12/20 社會 正妹畢業照網喊可怕 釣出本尊神回 15:372019/12/20 正妹 正妹背帶卡超兇雙峰 阿伯表情亮了 22:052019/12/20 正妹 清大電機正妹超放電 工科男全暴動 08:212019/12/21 正妹 韓國正妹同事仙氣逼人 網跪求職缺 12:542019/12/22 正妹 正妹熱褲破洞 蜜桃臀炸出掀暴動 13:062019/12/24 正妹 正妹醉倒想去摩鐵 洗完澡竟神展開 15:212019/12/24 日常 吃喜酒一抬頭 羞見正妹超巨視角 16:542019/12/24 正妹 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 國家機器動起來？法務部擬法辦韓國瑜妻舅李明哲 - 社會 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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