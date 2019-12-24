西班牙有位美女老師，日前上生物課時，為了帶領小學生認識人體構造，竟然穿上了特製衣服，將人體全身上下的器官顯露出來的站在教室中上課，引發網友熱議。

女老師的丈夫Michael Moretta在推特上表示，妻子以非常原始的方式讓孩子們了解人體的構造，當孩子們看到鮮活地器官外露時，有些人興奮得大喊，有些孩子則是被這身器官嚇破膽。

(中時電子報)