為增進職業災害勞工及其家屬之權益保障，勞動部整合「職業災害勞工保護法」及勞保條例部分條文，提出「勞工職業災害保險及保護法草案」，今天函報行政院審查，並明定公布違法事業單位及處罰金額。

目前依勞保條例成立有56萬餘個投保單位、1052萬名勞工，依該草案規定，則可望增加14萬餘個投保單位、32萬勞工，主要是聘僱4人以下事業單位。

勞動部勞動保險司司長白麗真表示，依該草案明訂，受僱登記有案事業單位之勞工或投保於職業工會的勞工，不論僱用人數，皆強制納保；而受僱於自然人的勞工則可以自願納保，並規劃簡便加保措施，以利雇主為其加保。

白麗真說，受僱登記有案事業單位的勞工，其保險效力自到職日起算，雇主若未依規定申報加保，如發生職業災害事故，勞工可以請領保險給付。

目前規劃，投保上限訂為7萬2800元，下限則為基本工資，希望涵蓋多數勞工的薪資水準，並確保薪資較低勞工給付權益。

白麗真說，目前若勞工無法同時請領年金給付，但未來可望同時請領該保險或其他社會保險年金。

白麗真提及，為強化罰則功能為落實課投保單位或雇主相關義務，以保障職業災害勞工權益，除了罰鍰外，並明定公布違法事業單位及罰鍰的名譽處罰。

(中時 )