大台中山手線下環的「成功追分段鐵路雙軌化」工程宣告完工，預定明年初將正式通車、串連台中山線與海線，交通部長林佳龍24日視察相關工程，他強調，山、海線串連後將產生很大效益，目前從竹南到烏日共92公里長的鐵路軌道，約40公里還是單軌通行，交通部將研議促成海線全面雙軌化。

台鐵指出，成功站至追分站約2.2公里軌道，原本是單軌通行，3年前推動雙軌後，將原本的軌道往南側挪動、騰出的空間則增設新軌道，大幅減少私有地徵收，原本預計明年3月通車，經工程人員努力，目前雙軌工程與電力配置等已於12月底完成，預計明年初將通車，預計每日山、海對開4列班車。

林佳龍表示，成功、追分雙軌化是串連台中山線、海線的重要建設，從他擔任市長時就積極推動，歷經3年終於即將通車，這條線可串連大台中山手線的下環，總預算15億4千萬，馬上就會產生很大效益，並讓烏日高鐵站真正成為三鐵共站、山海串連的重要轉運中心。

「雖然只是一小段，但意義很重大！」林佳龍強調，看到成追線完工，心中感慨萬千，而目前大台中山海環線仍在審查中，交通部會全力協助，此外，也就海線全面雙軌化部分責成鐵道局研議中。

林佳龍強調，台灣海線鐵道從竹南到烏日長約92公里，目前還有40公里是單軌通行，全台單軌軌道只剩花東、南迴線，西部走廊是交通要道，交通部將努力促成海線雙軌化，初估經費約需250億元，因不需要複雜的徵收、補償或都市計畫變更，交通部即可規畫。

山、海連線很重要！林佳龍說，台中海線近幾年陸續有投資案進入，像是三井、離岸風力發電等，還有清泉崗機場，現在山海連線踏出了第一步，讓台中山城、海線、屯區與市區無縫接軌，未來再透過海線全面雙軌化，希望將彰化、南投及苗栗整合到大台中生活圈。

(中時 )