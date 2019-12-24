新北市政府文化局所屬淡水古蹟博物館的駐村藝術家程許忠是土生土長的淡水人，人稱淡水阿忠哥，高中開始攝影，退伍後愛上底片相機，而且堅持只做淡水的人文紀實影像拍攝，並親手沖洗黑白照片，至今已拍了上千卷的底片，近期與照片中的主角張新益相認，兩人舊地重拍，更說這是最美的耶誕禮物。

「黑白照片很有魅力又耐看，每張都有故事，也是我交朋友的方式」程許忠表示他經營淡水漁文影像館超過10年，目前是聖約翰科技大學攝影社指導老師，舉辦多次的攝影展，是紀錄片《能不能留住你》的男主角，預計駐村至明年8月。

程許忠分享最近發生趣事，他曾到目前已關閉的沙崙海水浴場拍照，看到一群剛晨泳結束的泳客，當時沒想太多便按下快門，因為對這張照片印象深刻，因此特別在底片上標註記號。

程許忠16年後在聚會中發現張新益是照片中的泳客，張新益回憶「當年一起晨泳的朋友已有人先離世，讓我回憶頓時湧上心頭，收到照片非常感動！」，並相約程許忠及照片中朋友舊地重拍，更說這是最美的耶誕禮物。

淡古館長柏麗梅表示，六年前推出藝術家進駐計畫，2015年起更開放文創工作團隊申請駐村，目前為止有橫跨複合媒材、舞蹈、戲劇、陶藝、音樂等領域94位藝術家駐村；今年剛進駐的8位藝術家有張雅萍、軟石工作室、程許忠、美天喜樂、三明治工、麻花捲藝術工作室、阮永翰及JUBY CHIU STUDIO，預計明年舉辦成果發表會。

(中時 )