台南市政府經濟發展局29日將舉辦今年度最後一場觀光工廠嘉年華，地點在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠舉行，結合路跑、DIY體驗、創意走秀、手做市集等四大主題。（南市府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府經濟發展局29日將舉辦今年最後一場觀光工廠嘉年華，活動在佳里區國王家族羽絨服飾觀光工廠登場，這次集結多家觀光工廠與佳里在地特色，結合路跑、DIY體驗、創意走秀、手作市集等4大主題，包括10家觀光工廠及30家攤商共襄盛舉，精彩可期。

南市府經發局指出，除持續輔導廠商轉型成觀光工廠外，也推動觀光工廠之間的合作串聯，先期由市府規畫辦理活動，再鼓勵觀光工廠自發性串聯推出活動，今年度就規畫金夏嘉年華、秋季嘉年華及冬季嘉年華等3場活動，前2場廣受民眾好評，參與情況熱烈。

今年南市府經發局以「愛、玩、品、嘗—臺南市觀光工廠」為主題，獲得第11屆健康城市健康產業獎，未來市府將持續協助本市觀光工廠共同行銷，進而吸引更多海內外遊客、刺激消費買氣。

這次的觀光工廠冬季嘉年華中，將有10家觀光工廠及30家攤商參與聯合展售，包含各類特色好物及美食小吃，也請來Nina ＆John、飛越舞蹈團等知名團體帶來一系列精彩表演，現場消費滿1500元就能獲得摸彩券1張，有機會抽中機票、電視機等大獎，滿5000元可獲得限量保暖毯，詳情可上台南市觀光工廠網站查詢。

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