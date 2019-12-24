迎接人工智慧時代，亞洲大學訂定2019年為AI元年，今年內並陸續成立AI研究中心、人工智慧學院，也展現成果，除師生研發團隊參加AI應用與AI研發等競賽獲獎連連，學校也榮獲4項國家新創獎、精進獎肯定；此外，亞大與亞大醫院、中國附醫攜手投入AI醫療顏發嶄露成果。

亞大副校長兼人工智慧學院院長曾憲雄說，資傳系學生參加「2019新竹X梅竹黑客松大賽」，與台大、清大等隊伍競技，經過長達27小時專案製作後，亞大團隊猜歌遊戲軟件勇奪KKBOX組冠軍；而資電學院師生參加「2019自行車產業數位轉型AI應用競賽」、其中資工系團隊勇奪冠軍。

校方指出，資工系學生組隊參加科技部「科技大擂台與AI對話」競賽，運用最新AI語音、進行人機對話的線上競賽，在50隊隊伍中脫穎而出，獲得亞軍；生醫系教師王昭能指導學生吳嘉恩設計一套外掛於AED救護功能的智慧警示發報裝置，參加聯發科技「智在家鄉」社會創新競賽，也奪下優等獎。

不只學生有表現，學校整體也獲肯定。亞大表示，包括3D列印、食安中心等團隊應用AI、區塊鏈等技術，研發人工真皮、半導體食安感溫晶片、快速檢測晶片及狗圍肛腺瘤之治療方法，獲國家新創獎。

亞大強調，學校與亞大醫院、中國附醫合作投入醫療研發也頗有成效，如生醫系團隊運用AI、大數據分析，為洗腎病患量身定做的透析智慧化處方籤，讓洗腎病患治療時可降低不舒服與併發症；資工系團隊開發智慧心肌灌流自動化診斷技術，大幅降低心肌灌流的診斷時間，嘉惠患者。

(中時 )