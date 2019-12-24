競賽不僅讓師生們感受節慶氛圍，無形中也使彼此感情更加深厚。（四維高中提供／王昱凱花蓮傳真）

綜308班極具巧思，以火爐造型呈現耶誕天寒中溫暖感覺，連火焰都做的惟妙惟肖，毫無懸念奪得3年級第一。（四維高中提供／王昱凱花蓮傳真）

明天就是耶誕節，花蓮四維高中應景舉辦「創意環保耶誕樹競賽」，全校33個班級用「地表最強書包」打造特色耶誕風，就連周邊擺飾也十分吸睛，雪屋、火爐與耶誕老人紛紛登場，讓校內三好廣場洋溢歡樂氛圍。校長蔡忠和表示，活動不但讓師生們感受佳節氣氛，同時傳遞環保觀念、一舉兩得，也讓班級之間凝聚力加強。

四維高中創意耶誕樹競賽辦理多年，自從校內地表最強書包意外爆紅後，大家突發奇想，利用書包裡頭特製木板隔層的強大支撐力，堆切成專屬四維的書包樹，加上學生創意妝點，成為四維年度盛事。比賽於巧思、創意、內容與美觀度上做評比，也讓每個班級使出渾身解術。

隨著中午鈴聲一響，33個班級師生傾巢而出，讓原先空蕩的廣場變成綠油油的樹林。呼應「環保」主題，有些班級將平時課程所用螺絲起子等工具高掛樹上，還有人將家中布娃娃帶來共襄盛舉，各種造型與周邊飾品令人眼睛為之一亮。

綜308班極具巧思，以火爐造型呈現耶誕天寒中溫暖感覺，連火焰都做的惟妙惟肖，毫無懸念奪得3年級第一；綜207班則使用大量緞帶，將綠樹點綴的閃閃動人，樹頂還有可愛柴犬玩偶坐鎮，以犯規可愛程度穩坐2年級龍頭；一年級則由綜104班榮獲頭獎殊榮。

蔡忠和表示，每年耶誕節都會舉辦一些有意義的活動讓師生感受過節氛圍，今年環保主題除了符合校園孝親感恩校訓，同時兼具環保觀念，在共同佈置與集思廣益過程中，拉近彼此距離。

(中時 )