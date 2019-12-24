交投熱絡 華新科成交值直逼百億 17:542019/12/24 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸通路商點火MLCC現貨漲勢，影響合約價的議價氣氛，激勵被動元件類股噴出大漲，繼龍頭大廠國巨（2327）本波段突破400元整數大關，華新科（2492）也展開補漲氣勢，跟進大漲逾7％，單一檔華新科成交值逼近百億元，躍身為成交值第一大個股。 被動元件今日扮演大盤救世主，類股再展吸金功力，包括國巨、華新科、奇力新（2456）、禾伸堂（3026）均擠入大盤成交前十大個股，合計四檔個股成交值193.56億元，佔大盤成交比重近二成，交投熱絡的情況為今年以來首見。 (工商 ) #成交值 #華新科 #個股 #大盤 #元件 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股本周成交值7,593億 近77周來最大量 18:002019/12/20 財經 權券星光大道－急單湧進 華新科增溫 04:102019/12/23 證券．權證 台積擺尾 指數急升 台股收復萬二關 14:082019/12/23 財經 逐洞賽|華冠投顧分析師吳官隆 17:312019/12/23 財經 投信狂敲 四檔高股息發威 04:102019/12/24 證券．權證 陽昇應材二廠 落成啟用 04:102019/12/24 產業特刊 華新科補漲 開盤漲幅高於國巨 09:462019/12/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：華新科、國產、中石化、光環、榮群、和大 10:172019/12/24 財經 《盤中解析》台股拚守萬二，被動元件、資產股開聖誕PA 10:512019/12/24 財經 外資放大假 被動元件撐盤 台股跌破萬二 14:002019/12/24 財經 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 激戰高通、華為 陸廠急揪聯發科5G掀風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。