大陸通路商點火MLCC現貨漲勢，影響合約價的議價氣氛，激勵被動元件類股噴出大漲，繼龍頭大廠國巨（2327）本波段突破400元整數大關，華新科（2492）也展開補漲氣勢，跟進大漲逾7％，單一檔華新科成交值逼近百億元，躍身為成交值第一大個股。

被動元件今日扮演大盤救世主，類股再展吸金功力，包括國巨、華新科、奇力新（2456）、禾伸堂（3026）均擠入大盤成交前十大個股，合計四檔個股成交值193.56億元，佔大盤成交比重近二成，交投熱絡的情況為今年以來首見。

(工商 )