台糖善化糖廠24日舉辦「廍動」開工儀式，將綁著紅線的甘蔗拋入糖廠壓蒸口，宣告今年製糖季來臨。（劉秀芬攝）

台糖善化糖廠24日舉辦「廍動」開工儀式，小朋友體驗拋蔗儀式。（劉秀芬攝）

台糖善化糖廠24日舉辦「廍動」開工儀式，小朋友體驗拋蔗儀式。（劉秀芬攝）

台糖善化糖廠24日舉辦「廍動」開工儀式，由台糖董事長陳昭義親自主持，祈求風調雨順、開工順利。今年也特別開放民眾觀禮，台南善化國小、高雄下坑國小學童一起參加拋蔗儀式，品嘗黑糖糕、薑母茶、炒糖，直說好特別。

善化糖廠自1905年開始壓制蔗糖，已運轉114年，每年開工都遵循百年傳統，舉辦「廍動」開工儀式，24日在陳昭義與糖廠工作人員、來賓等一起焚香祝禱，然後啟動大型輸送吊籃，將綁著紅線的甘蔗拋入糖廠壓蒸口，宣告今年製糖季來臨。

陳義昭表示，這次的製糖期總開工日約99天，預定明年3月底結束，預計採收24萬公噸甘蔗，約可生產2200公噸的本土二砂及15公噸的古早糖。如果開工期間氣候穩定且工廠運轉順利，糖產量可望超越上年的成績，讓善化糖廠的產糖率再創新高。

為了讓民眾更深入認識糖業文化，今年開工特別開放民眾觀禮，善化國小、下坑國小學童幸運地成為首次體驗「拋蔗」開工儀式的小學生。小朋友們拿著一根根甘蔗，往壓蔗口拋進去，相當開心。善化糖廠也了安排現場壓榨蔗汁、熬煮古早糖，讓小朋友了解糖的製作由來。

台糖公司也宣布，一年一度的糖業文化節，明年1月4至5日將於曾文農場舉辦甘蔗採收、種植活動，還有趣味的焢窯、拔蘿蔔體驗、熱鬧市集，還有不能錯過的製糖工廠參觀導覽，是認識糖業文化的好機會。

(中時 )