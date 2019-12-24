高雄晶英國際行館舉辦跨年派對。（高雄晶英國際行館提供／柯宗緯高雄傳真）

今年跨年夜，雖然是平日，但各家飯店業者仍推出優惠食、宿方案。高雄晶英國際行館在耶誕節期間， 2、3 樓的 Ukai餐廳推出夢幻耶誕餐；跨年夜則推出限量跨年專案，每房1萬19999元起，還可與三五好友在高空酒吧度過美好時光。

高雄晶英國際行館表示，Grill Ukai 西餐、Ukai-tei 鐵板燒推出夢幻聖誕饗宴；跨年夜（12月31日）行館特別推出限量《銀白璀璨｜跨年住房專案》，兩人成行每房 NT$ 11,999起，即可入住頂尖旅宿，與三五好友一同在 28 樓高空雲垂酒吧歡渡美好時光，沉浸Live Band 現場演唱的輕快慵懶的樂音中。

高雄晶英國際行館開幕迄今屢獲世界獎項肯定，暨2019年以《奢華藝術酒店》世界首獎及《奢華全套房酒店》亞洲區首獎的雙料獎項獲得肯定後，再獲《2019年遠見服務業大調查》－五星級商務飯店類服務評鑑全國第五名佳績。

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