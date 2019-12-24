中科管理局扶植新創產業及培育產業人才舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」。（王文吉攝）

中科管理局舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」，新創團隊向各界展示產品。（王文吉攝）

中科管理局邀請11家新創加速器及頂尖創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」，經2個月研發，福寶科技、開啟基因、云醫智能、聯騏技研及中國醫藥大學柯承志博士團隊等，24日展示智慧輔具臨床計畫、全自動循環游離腫瘤核酸純化儀、iCARE健康量測儀、外骨骼機器人技術、智慧門鎖與門禁系統等成果。

為扶植新創產業及培育產業人才，中科管理局24日於中科AI自造基地舉辦「中台灣加速器與創業創業論壇」，邀請福寶科技、開啟基因、云醫智能、聯騏技研及中國醫藥大學柯承志博士團隊等5家新創團隊向各界展示產品。

科技部次長許有進致詞時強調，創造完善的研發創新生態系是科技部的重要任務，因此從人才、資金、技術及市場各方面著手，2018年在台北小巨蛋建置TTA（Taiwan Tech Arena），也在中科及南科成立智慧機器人自造基地，並引進加速器強化人才培育、技術創新及募集資金，讓科研成果接地氣，透過市場機制及資金援助讓新創團隊的技術與科學園區雙向結合，增加新創團隊與產業界的合作機會。

中科管理局長許茂新表示，中科智慧機器人自造基地加速器目前已引進16家新創團隊，至明年底將達到40家，加強產業鏈結與扶植新創團隊為108年起執行前瞻基礎建設計畫第2期的重要工作，未來將凝聚更多加速器的能量，希望可以協助智慧機械、智慧醫療領域團隊鏈結園區產業發展人工智慧、工業4.0等，將新創團隊的想法實際導入工業應用。

，福寶科技為台灣首家投入外骨骼機器人技術研發的團隊，將與荷蘭之台荷加速器（Tiger Accelerator）及De Hoogstraat復建中心合作，以「智慧輔具臨床計畫」為主題申請荷蘭政府經費；開啟基因專精於精準醫療領域，開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀，幫助癌症早期篩檢及確診後追蹤。

云醫智能開發體積小、易攜帶的iCARE健康量測儀結合APP，整合健康數據分析與雲端創新服務，建構主動式個人健康預防管理，降低潛在風險；聯騏技研結合邊緣運算與雲端運算優勢，研發智慧門鎖與門禁系統，將搶攻智慧城市市場。

中國醫藥大學柯承志博士團隊研發生物可降解性的內固定材料用於骨折患部，未來結合3D列印技術，塑造出各種患部適合的形狀，提升貼合及治療效果。

緯創軟體公司董事李紹唐也應邀進行「AI產業應用趨勢暨募資要件分享」專題演講。李紹唐也是二代大學現任校長，二代大學在推動企業轉型、創新接班等領域建立良好口碑，透過多年實務經驗的分享，讓有意發展新創事業的團隊瞭解如何在新創路上獲得更多協助及資源。

中科管理局表示，中台灣加速器聯盟集結中部地區創新育成之能量，未來將有更多新創團隊受惠，中科管理局將持續強化新創團隊與園區廠商之間的鏈結，創造加速新創育成及促進產業升級的雙贏局面。

(中時 )