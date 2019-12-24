台中文學館的聖誕樹點燈，入夜燈海璀燦！一株高達4公尺的大聖誕樹矗立，搭配銀白色立體卡片及365朵聖誕紅，走文青藝術路線相當吸睛。台中市文化局24日表示，卡片設計出台中文化地景剪影，與台中文學館的日式古蹟建築輝映，展現特殊的聖誕氛圍，邀請民眾共賞。

「2020台灣燈會在台中」各燈區陸續點燈，位於柳川旁的台中文學館也佈置4公尺高的文學風聖誕樹，銀白色的立體卡片還設計有路思義教堂、宮原眼科及市役所等文化地景剪影，並布置365朵聖誕紅與燈海，23日晚間起點燈，將展至台灣燈會活動結束。

聖誕樹設計師蕭明瑜與藝術家陳煜權表示，聖誕樹以「感謝與祝福」為意象，卡片上還設計路思義教堂、宮原眼科及市役所等台中文化地景的剪影，訴說台中生活的幸福美好。

台中文學館的「墨痕詩牆」前，還設計佈置「2020台灣燈會」宣傳燈箱；「種子廣場」也搭建祈福燈籠牆，園區並鋪設LED樹燈與草叢燈營造浪漫氛圍，入夜燈光閃閃點亮文學館園區，吸引不少民眾前往觀賞。

(中時 )