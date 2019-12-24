全球目前有超過20個國家、約100家醫院實施怡樂適療程（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS），造福手術病人。國泰綜合醫院近年推廣怡樂適療程，成果享譽國際，瑞典ERAS總會日前於瑞典公開舉辦記者會，肯定國泰綜合醫院近年在台灣推廣怡樂適療程的努力與成果，並宣佈雙方已於今年11月簽署合作備忘錄，瑞典ERAS總會預計明年1月14日蒞臨國泰綜合醫院實地訪查，幫助國泰怡樂適團隊能與世界ERAS卓越醫學中心並駕齊驅，提供台灣病人具備世界水準的優質醫療服務。

2016年國泰綜合醫院率全台之先，以跨團隊方式率先提供怡樂適療程，整體療程涵蓋門診、居家準備、住院手術治療、術後康復及出院後追蹤，提供大腸直腸外科手術病人一種全方位照護的優質選擇，怡樂適團隊秉持「積極備戰（Preparation）」、「優化治療（Optimization）」及「主動康復（Enhancement）」三大治療主軸，提供病人整合性的照護以幫助病人在面對重大手術時，減少恐懼、更有信心完成治療，並及早回到正常生活。

國泰綜合醫院ERAS術後加速康復中心主任郭書麟指出，為讓更多病人可以選擇怡樂適療程，2018年胸腔外科團隊及2019年婦科團隊陸續加入國泰怡樂適團隊，以拓展怡樂適療程照護服務廣度。且為有效整合多科團隊，國泰綜合醫院於2019年10月成立全國目前特有的「ERAS術後加速康復中心」，讓選擇怡樂適的病人享有專屬療程計畫、專屬團隊治療及專屬個管師全程照護，真正落實以病人為中心的理念，達成「加速病人身體機能康復」、「降低術後併發症發生」及「改善術後恢復生活品質」目標。

國泰綜合醫院推廣怡樂適療程有成，分別於2018年在瑞典斯德哥爾摩ERAS年會、2019年在英國利物浦ERAS年會及新加坡亞太區ERAS大會，公開發表相關執行成果。團隊的努力及品質也被瑞典ERAS總會肯定，尤其是總會主席Prof. Olle Ljungqvist對於國泰綜合醫院在台灣推廣ERAS領域上的投入及推廣深表支持，總會日前公開舉辦記者會肯定並宣佈雙方已於今年11月簽署合作備忘錄，合作內容包括：10個月的流程審查、療程執行、系統回報、專家討論、醫品改善及品質稽核，盼促進國泰怡樂適團隊品質可以和國外ERAS卓越醫療中心接軌，造福國內病人享有世界級的醫療照護品質。瑞典ERAS總會也將於明年1月14日蒞臨國泰綜合醫院實地訪查。

(中時電子報)