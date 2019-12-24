高雄市曹賜斌整形外科診所在12月24日平安夜這一天，舉辦「聖誕送平安到慈暉」活動，醫師曹賜斌與牧師打扮成聖誕老公公帶領診所同仁們，發放糖果及禮物給慈暉園所有學員，並且再度捐贈新台幣10萬元給慈暉園，讓他們能歡渡佳節，孩子們拿到夢想中的禮物開心不已，直呼這是有始以來拿到最實用的聖誕禮物。
今年9月底，曹賜斌整形外科診所前往高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園，舉辦公益活動「送愛到慈暉」，並捐贈新台幣50萬元及物資，獲得熱烈迴響與肯定。為讓園內收容的智能障礙者能持續感受外界的溫暖，此次再度發起公益活動2.0。
今公益活動現場曹賜斌為炒熱氣氛，首先吹著口琴伴奏，與學員們高唱聖誕歌曲相互輝映，成為最溫暖的畫面。曹賜斌表示，聖誕送平安到慈暉是一項很有意義的活動，未來定對慈暉園的孩子們不離不棄力挺到底，讓他們感受到社會溫情。
高雄市社會局長黃淵源也到場與學員們同樂，感謝曹賜斌院長十分有心，距離上次捐贈50萬元給慈暉園相隔才3個月，今日又在聖誕前夕捐贈10萬元加菜金相當難能可貴。目前高雄市有14萬餘位身障人口，本市有23家身障機構，還不斷增加中，未來仍需要各界的支持，才能讓高市的身障朋友獲得良好照顧。
慈暉園院長許靖勤表示，12月中旬園區學員們，大家才七嘴八舌的討論，是否有聖誕老公公會來園區贈送聖誕禮物。翌日曹賜斌院長即告知她，要利用平安夜再度到園區舉辦「聖誕送平安到慈暉」活動，沒想到園區的「聖誕老公公」竟是曹院長，真是令人喜出望外。
此次的聖誕禮物，慈暉園十分貼心依據學員們不同的需求，透過曹院長的捐款，購買遙控汽車、讀卡機、隨身碟、髮夾、音箱、電子手錶、領帶、後背包、布袋戲娃娃、蠟筆、護唇膏，連明星孫協志海報也在禮物名單之列，各式各樣的禮物均依照學員們各自需求採購，成為他們有始以來，收到最實用的聖誕節禮物。
曹賜斌除了是國內外知名的美容整形外科權威醫師外，並且長年投入公益活動樂此不疲。今年他於診所成立23週年慶秉持回饋社會精神，結合沐華國際美容公司、高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會等單位共同舉辦「送愛到慈暉」活動，共同捐贈新台幣50萬元及物資給慈暉園。活動結束引起各界熱烈的肯定與讚許。
(中時 )
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