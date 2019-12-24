高雄市曹賜斌整形外科診所今天在高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園，舉辦「聖誕送平安到慈暉」活動。（曹賜斌整形外科診所提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市曹賜斌整形外科診所在12月24日平安夜這一天，舉辦「聖誕送平安到慈暉」活動，醫師曹賜斌與牧師打扮成聖誕老公公帶領診所同仁們，發放糖果及禮物給慈暉園所有學員，並且再度捐贈新台幣10萬元給慈暉園，讓他們能歡渡佳節，孩子們拿到夢想中的禮物開心不已，直呼這是有始以來拿到最實用的聖誕禮物。

今年9月底，曹賜斌整形外科診所前往高雄市私立紅十字會育幼中心慈暉園，舉辦公益活動「送愛到慈暉」，並捐贈新台幣50萬元及物資，獲得熱烈迴響與肯定。為讓園內收容的智能障礙者能持續感受外界的溫暖，此次再度發起公益活動2.0。

今公益活動現場曹賜斌為炒熱氣氛，首先吹著口琴伴奏，與學員們高唱聖誕歌曲相互輝映，成為最溫暖的畫面。曹賜斌表示，聖誕送平安到慈暉是一項很有意義的活動，未來定對慈暉園的孩子們不離不棄力挺到底，讓他們感受到社會溫情。

高雄市社會局長黃淵源也到場與學員們同樂，感謝曹賜斌院長十分有心，距離上次捐贈50萬元給慈暉園相隔才3個月，今日又在聖誕前夕捐贈10萬元加菜金相當難能可貴。目前高雄市有14萬餘位身障人口，本市有23家身障機構，還不斷增加中，未來仍需要各界的支持，才能讓高市的身障朋友獲得良好照顧。

慈暉園院長許靖勤表示，12月中旬園區學員們，大家才七嘴八舌的討論，是否有聖誕老公公會來園區贈送聖誕禮物。翌日曹賜斌院長即告知她，要利用平安夜再度到園區舉辦「聖誕送平安到慈暉」活動，沒想到園區的「聖誕老公公」竟是曹院長，真是令人喜出望外。

此次的聖誕禮物，慈暉園十分貼心依據學員們不同的需求，透過曹院長的捐款，購買遙控汽車、讀卡機、隨身碟、髮夾、音箱、電子手錶、領帶、後背包、布袋戲娃娃、蠟筆、護唇膏，連明星孫協志海報也在禮物名單之列，各式各樣的禮物均依照學員們各自需求採購，成為他們有始以來，收到最實用的聖誕節禮物。

曹賜斌除了是國內外知名的美容整形外科權威醫師外，並且長年投入公益活動樂此不疲。今年他於診所成立23週年慶秉持回饋社會精神，結合沐華國際美容公司、高雄市唇顎裂暨顱顔協會、高雄市科學美育協會、社區產業暨養老照護協會等單位共同舉辦「送愛到慈暉」活動，共同捐贈新台幣50萬元及物資給慈暉園。活動結束引起各界熱烈的肯定與讚許。

(中時 )