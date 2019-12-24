在大陸「東極」黑龍江省撫遠市，最低氣溫低於攝氏零下20度，鐵路巡線員黃福和與其他8名巡線員負責位在大陸最東端的前撫鐵路，在冬天，鐵路被積雪覆蓋，還參雜著枕木、碎石，鐵軌兩旁，分不路、溝，一不小心踩到深處，積雪幾乎淹過了小腿。

在工作現場，巡線員操測量鐵軌的斷面數據，用鐵鏟清理枕木上的積雪，一名巡線員操作電動扳手，將連接枕木和鐵軌的螺絲擰起，一名巡線員則操作液壓起撥道器，另外一名巡線員迅速將墊片放置在鐵軌和枕木之間，如此兩條鐵軌的相對高度重新變得一致。

黃福說，他們的工作，就是給鐵軌做「體檢」，做整體凍害檢查，看兩條鐵軌的橫縱兩個斷面位置是否符合標準，若發現問題，就要通過鋪設墊片等方式將鐵軌調整好，其誤差以「公分」計算。

黃福表示，冬天在黑龍江，記錄必須用鉛筆，因為一般的原子筆墨水會被凍到寫不出來。

前撫鐵路位在大陸最東端，這裡是盛產水稻的「大糧倉」，也是旅遊勝地，近年來，鐵路貨運量和客運量不斷加大，給巡線員們的工作帶來了更多挑戰。

(旺報 )