草屯鎮長簡景賢就職已滿一周年，24日在鎮公所舉辦「 就職週年施政成果說明會」。（張晉銘攝）

草屯鎮長簡景賢就職已滿一周年，為了讓民眾了解過去一年的努力，鎮公所24日舉「 就職週年施政成果說明會」，簡鎮長依序說明2019年的重要鎮政，包含生育津貼、敬老禮金、現代通訊科技、將軍步道和幸福巴士等，他也期盼未來草屯能夠朝向升市的目標。

簡鎮長說，為了鼓勵鎮內婦女與嬰兒照顧，以及減輕家中負擔，自2019年起，只要符合相關規定，生育津貼每胎給予2萬元，同時為了發揚台灣崇老敬老的美德，貫徹老人福利政策，自2019年提高發放金額，65-89歲每人發給2000元，90-99歲發給6000元，百歲人瑞發給1萬元，希望長者們都能「健康食百二」，兩項政策也讓鎮內人口推升至97508人。

簡鎮長還說，為服務草屯偏遠地區人口的外出交通，鎮公所也開辦3條幸福巴士路線，希望提升偏鄉地區的運輸能量，方便民眾通學、通勤、買菜和就醫。同時還開闢樂活新秘境「將軍步道」，起點為陳府將軍廟，終點為坪頂千年樟樹神木，來回全程6.5km，讓鎮民有散步與健行的新園地。

另外為了提升服務鎮民的效能，利用LINE連結鎮公所電話，提供民眾免費撥打電話就能諮詢洽公。

最後簡鎮長提到，感謝各界的建議和支持，未來鎮公所團隊將繼續團結合作，讓草屯更加繁榮興盛，邁向「草屯市」的目標。

(中時 )