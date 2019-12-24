愛河水舞秀24日耶誕夜登場，為期3個月，可望帶動周邊觀光。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

以愛河為母體的愛情產業鏈，再添新亮點！愛河音樂水舞秀24日耶誕夜絢爛登場，為期3個月，帶來視覺及聽覺雙重饗宴，不需到國外，就能一堵驚艷的水舞秀。另外，28、29日推出河畔美食市集，明年愛河燈會等活動接力，可望帶動周邊觀光效益。

高雄市副市長葉匡時今晚參與點燈儀式指出，愛河音樂水舞秀24日起至明年3月23 日為期3個月，平日每晚6時至9時，每逢整點演出，假日每逢整點及30分加場演出，搭配不同曲目，每首演出約5分，每晚呈現2種曲目，璀璨亮眼的水舞加上氣勢磅礡音樂讓愛河越夜越美麗。

觀光局長邱俊龍表示，這場高科技水舞技術，由總監謝明勳所帶領的台灣水藝術國際團隊設計創作，共有492個噴頭，整場水舞長度120公尺，在同一個水舞系統可變換多種噴頭水型及組合效果，豐富水舞形態和空間層次，令愛河夜色宛若一幅唯美的畫卷，相當賞心悅目。

特別的是，愛河水舞還針對跨年夜、春節等節日搭配應景曲目，譜出不同曲風、水型藉此傳遞不同主題，賦予水舞更豐富表情。觀光局表示，喜愛水舞秀的民眾千萬別錯過這？精彩的表演，不用遠赴澳門或拉斯維加斯就可以一睹媲美五星級飯店的水舞秀。

愛河沿線流域、河岸分布眾多飯店、商家，加上愛之船、貢多拉船等觀光船遊河活動，可望再吸引更多人潮。觀光局規畫12月28、29日在舉辦河畔美食市集、明年1月17日打造「愛河情人貨櫃」、1月21日設置「愛河 ‧ 愛之鯨」、1月29日高雄燈會登場。

(中時 )