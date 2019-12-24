高雄六龜寶來花賞溫泉公園Plus版，2020年1月將開放試營運。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局升級六龜寶來溫泉，明年1月將試營運，除原有湯區外，更增設SPA浴池、更衣室等設備。1月4日慶開園推出系列活動，規畫星光晚會、型男甜點秀、東高慢食主廚市集等，及打造網美最愛仙境水晶球等，可望帶動東高雄9區觀光。

觀光局長邱俊龍表示，寶來花賞溫泉公園將升級，此次推出「六龜泡湯去 賞花健走小旅行」明年1月4日星光晚會打頭陣，邀請慢食樂團美聲飆唱，前100名入場還可獲免費啤酒，1月5日千人健走，只要百元即可享有隱藏版補給福利，還可抽美崙山溫泉渡假山莊、草地人溫泉民宿與嘉寶溫泉渡假村等泡湯券。

邱俊龍指出，希望藉由在地原有特色、醞釀觀光新能量，寶來地區是最佳例證，明年1月寶來花賞溫泉公園Plus版將開放試營運，以碳酸泉為根基，除原有泡湯區，更增設SPA浴池、更衣室與盥洗室，周邊另設有露營區與限量豪華帳棚，開放民眾預約租借。

此次活動與家樂福旅行社合作，推出「揪團溜龜遊」輕旅行遊程，每人只要449元起，即可享湯泉、賞十八羅漢山絕美景致，並體驗觀星露營及一日小農、在地體驗DIY、東高慢食餐點等，即日起開放報名。

(中時 )