國民黨總統候選人韓國瑜抱女嬰引發議論，國民黨青年軍金大鈞想把總統蔡英文親嬰兒的照片貼上臉書，卻遭臉書審查；金大鈞對此提出抗議，臉書對此回應，該則貼文「被錯誤的移除」，目前已恢復， 據《中央社》報導，臉書表示很抱歉造成用戶的不便。

對擬將總統蔡英文親嬰兒的照片貼上臉書，卻遭臉書審查。金大鈞先前在臉書指出，什麼荒唐的亂象，只有在民進黨執政發生！

就因為今天韓國瑜市長抱女嬰的事件開始，可以看出「假新聞」泛濫，媒體輿論可以操作，網路帶風向的惡質！

現在就連蔡英文親女嬰的照片也不能po出來？，居然成了有關裸露與性行為？如果Facebook 解釋不了的話，真的可以合理懷疑「國際機器」動的可怕！

如果你跟我說，蔡英文很穩，民進黨2020國會會過半，民調穩定領先，那一場選舉怎會搞的如此骯髒！竭盡所能的扒糞，利用假消息打「負面選舉」！你說民進黨穩贏，騙鬼！

(中時電子報)