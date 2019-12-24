退輔會副主委李文忠說，埔里分院成為南投縣最大的長照機構，目前可提供450個長期床位。（張晉銘攝）

中峰國小神鼓隊為活動揭開序幕。（張晉銘攝）

長照大樓空間明亮、設備新穎和環境優美。（張晉銘攝）

長照大樓空間明亮、設備新穎和環境優美。（張晉銘攝）

台中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓24日舉辦開幕啟用典禮，活動由國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠主持，包含台中榮民總醫院院長許惠恒、 台中榮民總醫院埔里分院院長徐慰慈、 大埔里地區鄉鎮首長和地方士紳皆到場祝賀，並共同剪綵揭牌。

開幕典禮先由中峰國小神鼓隊為活動揭開序幕，震撼有力的鼓聲帶來強大的正能量，接續由永勝龍獅技藝團帶來祥獅獻瑞，帶來「活耀埔榮、樂活長照」等字聯，並與公共藝術作品《陪伴》意涵相呼應。

李文忠說，埔里分院從921震災後重生，並成長茁壯，近年來依序完成安寧病房、日照中心及精神護理之家等設施，並成為衛福部指定為「急救責任醫院」，尤其是貫徹醫療、長照一條龍服務。隨著長照大樓護理之家啟用，加上現有的資源，已成為南投縣最大的長照機構，目前可提供450個長期床位，專門照護失能、失智與慢性精神病住民。

許惠恒則說，未來榮總將持續推動垂直整合的醫療服務，並朝向智慧長照的醫療目標，提供在地居民更優質的服務品質。

徐慰慈說，長照大樓投資2億5千萬興建，其空間明亮、設備新穎和環境優美，還有設置空中花園與公共藝術，讓病友感受更加溫馨和舒適；配合跨專業醫療照護團隊，滿足全人整合照顧，讓民眾獲得優質的醫療和長照服務。

(中時 )