近日，中國青年網校園通訊社圍繞大學生讀書話題，對全國864名大學生進行問卷調查，結果顯示：近五成學生每天讀書不足半小時，超四成學生每月讀書不足一本，小說、名著、傳記最受學生歡迎，近六成學生對自己讀書的情況不滿意。

大陸河北科技師範學院學生高帥表示，他是喜歡讀書的，但每天上完課之後還要參加各類社團活動，回到宿舍就已經晚上了，只能臨睡前花個十幾分鐘把喜歡看的書翻閱一下，且自己在社團中擔任負責人，課餘時間都用來開會、寫策劃、排練節目等，分給讀書的時間也逐步變少。

和高帥一樣讀書時間較少的大學生不在少數，根據中國青年網記者調查顯示，46.3％的受訪學生平均每天讀書時間不足30分鐘，每天花費30分鐘到1個小時、1個小時以上時間讀書的學生分別佔33.91％、19.79％，在讀書數量上，44.91％的受訪學生平均每月讀書不到一本，另有43.17％和11.92％的學生分別平均每月讀書1-3本和3本以上。

(旺報 )