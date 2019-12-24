新民高中校長薛光豐推動台日教育交流獲肯定，獲日本政府頒授「旭日双光章」。(新民高中提供／林欣儀台中傳真)

推動台日教育旅行有成、大幅開拓學生國際視野，擔任「台灣國際教育旅行聯盟」總會長的新民高中校長薛光豐，繼日前獲日本政府頒發「表彰狀」，近日又獲日本政府授勳、頒授「旭日双光章」，他強調，來台的日本中學生每年約達近4萬人，最近也積極推動韓國教育交流。

拿起日本政府頒授的「旭日双光章」與獎狀，薛光豐笑說，上次獲頒的「表彰狀」是日皇平成任內最後一次公開表揚，這次的「旭日双光章」則是令和時期首次頒發的褒揚典禮，有奇妙的巧合。他日前赴日接受表揚，並受日皇接見，堪稱日本國外教育類獲表揚第一人。

提到推動日本教育旅行11年，薛光豐說，11年前接任台灣國際教育旅行聯盟總會長職務時，每年台、日中學生教育交流人數約4、5千人，現在則成長至每年4、5萬人，成長幅度約10倍，且日本對台灣的認同度也高了許多。

薛光豐說，國際教育旅遊應嚴守四大重點，包括必須結合學校的交流、要有接待家庭，如此才能真正了解他國中學生的想法、深入當地並與該國人民互動，此外，城市探索與體驗學習也很重要，透過學生自行安排探索路線，讓他們與當地人接觸，並達到體驗學習目的。

不只推動日本教育旅行，薛光豐說，目前韓國教育旅行也在推動中，未來則會朝馬來西亞、新加坡等國邁進，希望藉此提升台灣學生國際移動力。而推動新民高中的國際教育，他也運用校內特色的外語中心舉辦寒暑假遊學團，藉以培養學生國際視野。

(中時 )