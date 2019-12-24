遠百（2903）第11店信義A13首度前進信義區，即將25日起試營運，並預計明年1月中旬、農曆年前正式開幕，成為信義計畫區第15家百貨商場，遠百總經理徐雪芳24日罕見現身，在全球百貨最密集的百貨商圈信義區，她期許遠百信義A13成為信義區最特殊的店，其中挑高11米以仿大稻埕的台灣老街風貌，空間添加平溪天燈，未來更準備在信義A13放天燈。

徐雪芳指出，遠百信義A13是遠百集團52年來的第五代店，她說，遠百平均8～10年就有新的一代店新型態出現，A13的主題就是「煥然一心」，除了標榜智慧商場，更透過數位零售提供更細膩與即時的服務，透過遠百APP、POS機、CRM顧客管理系統，推播提醒消費個人化需求，包括停車服務、館內物流Smart Pick等，完全貼心的購物體驗。

而在全館櫃位部分，全館包括Apple Store Flagship全球概念旗艦店在內將近300家廠商，物販零售約七成、餐飲與娛樂、citysuper超市等約三成，其中餐飲有一半在信義區是獨家，徐雪芳指出，遠百A13餐飲部分幾近成為「台灣品牌聚落」，包括全台耳熟能詳的台灣之光包括鼎泰豐、吳寶春麵包、獲北歐冠軍的Fika Fika咖啡、獲米其林推薦必比登四川吳抄手、甚至在大稻埕成為大宴國賓的台灣私家菜福來許食堂等。

徐雪芳強調，期待在百貨最密集信義商圈，A13是最特殊的百貨賣場，而至於投資比重，根據了解，光是外觀與內裝費用就已超出預算，而其全館內裝尤其垂直扶梯視覺更與一樓蘋果旗艦店的木質屋頂一致亦讓設計感更進級；搭配蘋果全球第二家旗艦店、樂高授權專賣店、威秀影城頂級版與14樓深夜食堂等，全然不同的遠百體驗。

遠百去年全台營業額達443億，今年估仍有望超越440億元，徐雪芳強調，過去新店要回本期至少三年，像是大遠百台中店三年才賺錢，但像板橋大遠百第一年就賺錢，信義A13明年元月才會正式開幕、預計可挹注明年營業額大大跳一步！

(工商 )