將台灣藝術家盧昉、韓國藝術家盧淳天、泰國藝術家恰娜．恰麗亞琵朋的作品帶進蘭陽平原，多納藝術與餐藝空間「法藍星饗藝空間」於本月28日至明年3月22日，舉辦《遊敘人間》精典展。

盧昉以一直「東方與西方」以及「古典與當代」為創作靈感。盧昉長年生活於西方，基於對於文藝復興時期繪畫的喜愛，回台後生起把古畫及當代生活融入一起的想法。2010年在台北舉辦的第二次個展「出古入今：大鼻子的異想世界」中，盧昉將歐洲古典名畫重新詮釋，將自身變身為一個幽默詼諧的「大鼻子」置身於古典繪畫中，激盪出當代與古典並具之作。

在2014年的第三次個展「出古入今Ⅱ：玩轉古畫」中，盧昉透過畫筆開始了文藝復興時期的布魯哲爾仿古歷程，把500年前平民老百姓的生活巧妙融入現今台灣生活環境，不但增添了有趣及耐人尋味穿越古今的中西對話，也讓盧昉建立自己獨特的創作脈絡及風格。

韓國藝術家盧淳天以極簡的線條，溫暖的勾勒出跨越平面維度的人物雕塑，一樽樽像是從畫作中跳躍出來的線條人物，每個都有著像藝術家本人溫和憨厚的個性，引領著我們進入虛實之間的空間藝術。盧淳天的作品是以銅鐵為主，透過在空間中描繪來表達。在空間中繪製線條需考慮粗細及厚度，與在平面作畫有很大的差異。因觀眾欣賞角度不同，空間中的線條看起來似乎也是平面的。

泰國藝術家安恰娜‧恰麗亞琵朋作品風格則是用色大膽、活潑且筆調輕快。因從小就飼養貓狗，她很擅長捕捉動物生動、趣味的表情和動作，讓觀賞者都會心一笑、心有戚戚焉。

(旺報 )