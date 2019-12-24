宏致集團贈行動書車到偏鄉，小朋友很開心。（莊哲權攝）

宏致集團贈行動書車到偏鄉，小朋友很開心。（莊哲權攝）

來自桃園的宏致集團，耶誕節前夕以3名績優員工為名義，將年終獎金購置3部行動書車，送給台東偏鄉供行動閱讀，縣長饒慶鈴說，行動書車載著1000本書到部落與小朋友親近，對於偏鄉學童，是最暖心的耶誕禮物。

行動書車捐贈儀式今日上午在縣府廣場舉行，適逢耶誕節將至，主辦單位文化處將書車裝扮成有如薑餅屋的耶誕禮物，並由縣長饒慶 鈴及董事長袁万丁拉彩帶、拆禮物，3部行動書車除了1部給文化處使用外，另2部分別移撥給達仁鄉、延平鄉立圖書館使用。

文化處表示，達仁鄉行動書車的外觀以家鄉在達仁的排灣族小孩高敔的畫作為藍本，委請桃園東安國小美術班小朋友彩繪；而延平鄉行動書車車身，則由極有美術天分的桃源國小學童陳淑貞彩繪，有著豐富的布農族色彩。

饒慶鈴感謝宏致集團以3名傑出員工的名義送來最溫暖的耶誕禮物，分享喜悅，她說，達仁、延平全鄉都只有1座不能動的圖書館，有了行動書車，就可以載著1000本書到偏遠部落裡親近小朋友。

袁万丁則表示，要改善台東偏鄉的生活，最重要是從教育或閱讀開始，希望達到拋磚引玉效果。他說，除了教育及閱讀以外，台東也應朝無汙染高科技著手，因此，他們集團子公司宏育精密製造公司，也在台東豐樂工業區租地成立，希望能培養在地高精密科技人才。

(中時 )