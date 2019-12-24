對日本藝術家而言大野由美子而言，台灣的建築形體有其獨特之美，而民俗技藝紙紮又是有著建築元素卻又走向虛幻的存在，今年來台駐村後發表作品《縮影-大野由美子個展》，以台灣元素呼應她近期的創作主軸—烏托邦式建築。

大野由美子現今在美國生活創作，她但擁有俄羅斯聖彼得堡斯蒂格利茨州立藝術與設計學院的陶瓷藝術創作碩士學位，又是有捷克布拉格藝術建築設計學院多媒體藝術創作碩士，這些經驗讓她的創作持續探究不同文化背景的影像與藝術，再添入自身的觀點來創造及融合世界。

大野由美子在台個展，援用陶淵明〈桃花源記〉中越想尋覓卻越無法尋得的烏托邦世界為概念，試圖建構一個不存在，卻實際存於空間中的想像縮影，《立面》系列便是以台灣紙紮工藝為靈感，以台灣建築傳統的屋樑、牆版、廊柱等線條特徵，純白紙的質地，與大野由美子自己的創作概念結合，製作成仿現實卻又不存在的建築，表現她的創作中對烏托邦的飄忽意象。

《雲街》系列作品則是大野由美子蒐集台灣傳統街屋常見的建築形體及獨特的瓷磚紋理物件，透過拓印、掃描等繪製方式，重新架構台灣印象，並試圖拼湊出她眼中的「台灣式建築」。這系列作品也反應了大野由美子近期主要的創作媒材為素描與陶瓷雕塑，並著重在物品所謂的「平面／表面」上。在素描創作之中，她蒐集各樣的平面影像, 並利用這些平面素材來填入她想像的建築圖樣中。

另一系列《泛．都會》則是大野由美子在美國駐村時所創作的瓷器作品，幾何結構融合了美國野獸派建築元素以及俄羅斯的建築特色，將現實中將兩個截然不同的世界在作品當中合而為一，與其在台創作的作品相呼應，試圖創造出另一個城市縮影。也以懸擺於東方和西方之間的日本人身份與作品，對應台灣的城市與社會。

(旺報 )