以廢棄木材創作出時代記憶，手作藝術家李龍泉將舊木料打造的台灣老屋，近日於人文遠雄博物館展出，從比例、燈光都強調逼真寫實，讓人近看彷彿跌入舊時光，也找回台灣社會的縮影。

李龍泉運用廢料再生，總笑稱自己逛街都是在找垃圾，曾以山佳車站拆下來的舊木料，以2個月的時間，經裁切、染色、火烤等工序，打造出微型的老車站，不僅有月胎和月台長椅，車站的前、後門及氣窗也都能開關，而山佳車站最大的特色便是日本明治時期的木格窗，尤其細緻費工。

此次「拾光．旅屋一拙木創作李龍泉微型老屋個展」以台灣老屋為主題，早期的土角厝、紅磚屋、眷舍、日式建築、三合院以及隨著時代發展出的民間家屋或透天厝，都展現了本土歷史文化環境與人們生活的軌跡樣貌。李龍泉說：「無論是老屋、老門窗，能把回憶縮小，日日常常帶著、看著，是多麼美好的事 !」

製作微型老屋，從找資料開始，再製作出一體成型的立體模、灌水泥、安裝燈具等，再以仿舊手法處理水泥及老門、窗，為了突顯老屋韻味，製作微型老屋時，關鍵在於會刻意加大門窗比例以突顯美感，最後再以光影呈現，讓人有走入時光的感動。

(旺報 )