北港農工舊圖書館化身最具歷史質感的文教館與多功能演藝中心。（張朝欣攝）

已有1甲子歷史的雲林縣北港鎮北港農工舊圖書館，曾因閒置多年成為「校園蚊子館」面臨拆除命運，校方與社區民眾發起「搶救圖書館大作戰」，經中央文化部與教育部跨部會共同補助1400餘萬元整修經費，24正式啟用風華再現。

北港農工舊圖書館於1953年完工啟用，至今已有66年歷史，因缺乏經費整修，10餘年前停止使用閒置，經現任校長廖宏瑩、前任校長王金樑、張錫輝3位校長與社區搶救，加上立委蘇治芬、劉建國協助爭取經費，去年由中央編列經費展開整修。

24日啟用儀式由廖宏瑩、王金樑、張錫輝、雲林縣政府文化處文資科長曾惠君、北港鎮公所祕書楊敏傑等人共同主持，並由二林鎮香草書法社、社區大學陶藝班、北港農工各專業類科、社團進行藝文展覽與表演，社區民眾更以辦喜事的心情共襄盛舉。

北農校長廖宏瑩表示，舊圖書館在校園中靜靜的佇立了66年，這棟服務師生超過半世紀的歷史建築，早年的風華我們來不及參與，它的頹老則是師生們共同的不捨，經過大家共同努力，等待了10餘年了，終於讓它重新站上教育崗位。

校方指出，舊圖書館隨著學校的需求，扮演過諸多角色，曾是禮堂、實習工廠、臨時餐廳、柔道訓練場、員生社、圖書館，最慘澹時淪為充滿跳蚤的儲藏室，如今將成為校園中最具歷史質感的文教館與多功能演藝中心。

舊圖書館保有檜木屋樑、洗石牆柱，外形古樸呈現日據時期至光復後的建築特色，24日啟用典禮許多校友特地返校重溫早年求學時光，同時見證舊圖書館的重獲新生。

(中時 )