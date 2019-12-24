高以翔父親曹道成。(本報系資料照)

藝人高以翔因為錄製大陸實境秀《追我吧》不幸猝死，歷經千山萬水，最終長眠於新北市金寶山墓園。不過粉絲們至今仍對他思念不已，更有陸媒批露其家世背景，發現原來高以翔曾祖父竟與杜月笙、鄧小平、香港演藝圈大哥大洪金寶都有一段淵源…。

近日陸網瘋傳一篇關於高以翔曾祖父曹振聲與「上海三大亨」黃金榮的故事，引爆網友熱烈討論，因為原來高以翔家族竟與中國近代史多位傳奇人物有這麼深的淵源。文中記載，曹振聲曾與黃金榮一起捕獲了刺殺宋教仁的主模洪述祖，巧的是洪述祖的曾孫就是洪金寶，之後曹、黃兩人更賞識並培養了一位姓杜的小弟為心腹，而這位杜小弟就是日後大名鼎鼎的杜月笙。

一戰期間，在曹振聲的聯絡下，中法政府在上海創立了中法國立通惠工商學校，現在這個學校叫上海理工大學;曹振聲還與蔡元培共同安排了83名留學生赴法，其中一位叫鄧希賢的16歲小夥子後面改名叫小平，成了中國改革開放的總設計師。

這段上海灘往事一曝光，令網友感觸良多，「好孩子，你這輩子這麼認真的過了。也不枉此生了。RIP」、「厲害，原來牛人和牛人之間互相都有牽連的」、「簡直是一部中國現代史」。

(中時電子報)