第八屆美濃小果番茄「橙蜜香」品質評鑑競賽24日登場，今年共28農友入圍參加最終決賽，經一番激烈競爭後，專家評鑑結果出爐，由農友黃文輝贏得冠軍，亞軍、季軍各由劉佩怡、黃郁嘉奪得。

美濃橙蜜香番茄皮薄、果肉厚實、飽滿多汁、香甜微酸，特有的「橙香蜜甜」會有回甘的滋味，是美濃地區秋冬重要作物，已是年節最佳果品伴手禮，也儼然成為美濃冬季農特產代名詞。

高市府農業局輔導美濃區農會持續舉辦「美濃橙蜜香番茄品質評鑑」競賽，成功建立農民自主作物健康、友善栽培管理的觀念，將高雄市最優質的果品推薦給消費者，讓消費者吃的健康、安全及安心。

今年的「美濃橙蜜香番茄品質評鑑」競賽，由28組農友入圍最終評選，昨日選出冠軍為黃文輝、亞軍為劉佩怡、季軍黃郁嘉，優勝為黃新華、黃國榮、王錦妹、唐璽鈞、林宏瑛、陳憲政、吳錦尚等7位農友。

高市府農業局長吳芳銘表示，番茄是美濃地區重要的經濟作物，舉辦橙蜜香番茄比賽，除鼓勵農民在技術上做交流，更希望在每次參賽中，建立正確的種植習慣，今年除辦理評鑑競賽，農業局也輔導農會持續加強行銷力道，透過「冬日美濃遊」與採果樂等農村體驗，加強網路行銷力道，擴大美濃橙蜜香番茄網路知名度，穩定農民收入。

(中時 )