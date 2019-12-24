桃園市第一選區立委候選人鄭運鵬日前參加民進黨青年總部直播節目，發現青年總部外面，有一顆好大的「好浴皂」，一旁還有大浴缸，他說「以他的個性怎不去拍一下？」結果，結果他直接坐進浴缸，引發網友熱烈討論，網友的創意超展開，幫他合成坐進巨型駕駛艙模型內，而還有他操控裝甲騎兵。
不少網友說，「鵬鵬是否穿太多了？」、「鵬鵬洗澎澎」、「似乎可搭配自來水公司業配」、「委員怎麼穿著衣物坐在浴缸裡面？」
接著還有網友，將鄭運鵬與巨型駕駛艙合成，仿造日本新世紀福音戰士明日香駕駛艙場景，一旁還有他與蔡英文總統、市長鄭文燦一起的廣告看板，相當逗趣；另名網友，還將他與日本動漫裝甲騎兵融為一體，非常有趣。
鄭運鵬說，臉書照片已經變成網友做政治合成梗圖的素材倉庫，這也顯示他的選舉文宣很有趣，和流行的動漫玩具電影內容很貼近，長期以來，他一直推廣相關產業，是立法院文創、資訊科技領域的代表。
(中時 )
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