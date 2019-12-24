瑞磁生技ABC-KY申請第一上市 18:122019/12/24 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瑞磁生技ABC-KY（6598）於今（24）日以科技事業向證交所申請股票第一上市，為今年第5家申請第一上市之外國企業。 ABC-KY註冊於英屬開曼群島之投資控股公司，主要營運地位於美國加州，主要業務為數位生物條碼（BMB）多元檢測平台技術之研發、授權，暨數位生物條碼、光學分析儀與試劑之開發、生產及銷售，目前主要銷售市場為美國及亞洲。 ABC-KY 2019年前三季合併營收為7,887萬元，歸屬於母公司業主稅後淨損為2億2,260萬元，每股稅後虧損3.59元。 (工商 ) #abc #上市 #第一 #數位 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 分拆公司奔A股 中國鐵建搶頭香 04:092019/12/20 焦點新聞 經濟部推數位轉型 帶領企業培育跨域人才 04:102019/12/20 投資理財 第一名縣長陪第一名立委掃街 17:442019/12/20 政治 張善政批蔡政府執政無方、酬庸用人 呼籲全民下架 20:032019/12/20 政治 買F16V或獅鷲 菲要砸331億 12:062019/12/22 軍事 余承東：華為已成為穿戴設備市場一哥 23:092019/12/22 財經 陸今年商標註冊申請712萬件 連17年世界第一 16:482019/12/22 財經 國泰日本正2、反1二檔ETF 明年2/4下市 14:512019/12/23 財經 數位貨幣競賽 陸有望拔頭籌 04:102019/12/24 焦點新聞 美提新法案 AIT處長等同大使任命 08:462019/12/24 國際 財經熱門新聞 華為將放棄台積電 轉投陸晶圓代工龍頭？ - 財經 死敵投3.5兆擺錯重點？ 台積電技術揭驚人內幕 - 財經 東區養不起網美手搖飲店？專家嘆：台北市的可悲 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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