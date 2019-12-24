瑞磁生技ABC-KY（6598）於今（24）日以科技事業向證交所申請股票第一上市，為今年第5家申請第一上市之外國企業。

ABC-KY註冊於英屬開曼群島之投資控股公司，主要營運地位於美國加州，主要業務為數位生物條碼（BMB）多元檢測平台技術之研發、授權，暨數位生物條碼、光學分析儀與試劑之開發、生產及銷售，目前主要銷售市場為美國及亞洲。

ABC-KY 2019年前三季合併營收為7,887萬元，歸屬於母公司業主稅後淨損為2億2,260萬元，每股稅後虧損3.59元。

(工商 )