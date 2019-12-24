台灣紫斑蝶生態保育協會蝶谷調查員廖金山在12月21日進行瑟捨谷蝶谷調查及拍攝時，有了重大發現，在過濾相片時找到了一隻身上寫著FC922的斯氏紫斑蝶，經由協會確定後，是一隻由協會理事長李銘崇在今年9月22日於飛牛牧場所標放的紫斑蝶。

該消息讓所有的紫蝶義工十分興奮，因為這是歷年來首隻被發現南遷進蝶谷越冬的紫斑蝶，飛行距離超過了173公里，首度證實了茂林紫蝶幽谷的蝶是來自北部的蝶。

茂林國家風景區管理處表示，這是自2011年以來進行了8年紫蝶幽谷保育監測計畫中一項重大的突破，88風災後，蝶谷破損嚴重，經由這幾年的保育成果，蝶谷的量逐年增多，更趨於穩定。

以茂林第一大蝶谷瑟捨谷為例，去年統計的蝶量為18萬隻，今年蝶量已超過20萬隻，是這幾年來的最大量，而現在整個茂林區蝶量已近40萬隻。

目前在茂林生態公園的紫斑蝶數量也相當多，預估可維持到農曆過年，民眾可趁天氣晴朗來茂林賞蝶，還有機會欣賞到滿天飛舞的紫斑蝶或鋪滿紫斑蝶的紫蝶地毯等壯麗景象。

(中時 )