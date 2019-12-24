近期入冬清池魚隻增加，加上烏魚量今年較去年同期量多，造成小規格的台灣鯛市場價疲軟，現階段池邊價約22元，漁業署上周啟動調節措施，收購600公克以上的魚隻，其中嘉義縣目標收購量為1700公噸；嘉義縣養殖漁業協會表示，不少漁民對收購辦法尚未清楚，有不少拿600公克以下魚隻登記的漁民，下周執行查核作業時，將篩選符合規定收購者。

去年受暖冬影響，許多養殖業者將2年烏魚繼續養到3年，預估今年產量可達800公噸，現在便宜、新鮮的烏魚殼到市面，因而衝擊其他魚種價格；嘉義縣養殖漁業協會執行長陳泓碩表示，為了讓台灣鯛價格回穩，目前已有40幾位漁民登記，但有許多魚隻不足600公克，因此待下周篩選時，統一向漁民說明收購辦法。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，小規格（600至800公克）的台灣鯛每台斤22元，但適合切片、800公克以上的魚隻每台斤30元，他澄清，縣府在網路、漁業協會及各鄉鎮市公所都有公告，欲有想登記收購者，或不清楚收購辦法者，可直接洽漁業科(05)3620123。

張建成說，收購產地價為每台斤25元（產銷履歷驗證者26元），具有養殖漁業登記證及完成108年度放養量申報的養殖漁民，均可登記收購；有些漁民對收購台灣鯛仍處觀望中，由於切片規格的魚隻價格穩定，因此有些漁民待明年4、5月，整體漁獲產量下降時，再捕撈起來賣好價錢。

(中時 )