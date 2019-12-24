台北捷運是大台北地區的交通命脈，自1996年開通後，不到2年時間，1998年就已到達1億人次的運載量，迄今年（2019）3月，已突破100億人次。不僅捷運網狀突不斷擴大，更便利人們生活。但當初第1條捷運是哪條呢？不少人認為是「淡水線」，不過其實是「木柵線（後為文湖線）」，就有網友納悶，造成民眾誤會的原因為何？群眾熱議後終於得出答案解釋，直呼「難怪！」

明明第1條捷運線是木柵線，大家似乎都以為是淡水線。於是有網友在PTT上發文，「為什麼一堆人以為第一條捷運是淡水線？」（圖／摘自PTT）

網友在PTT上發文，「為什麼一堆人以為第一條捷運是淡水線？」並表示，1996年3月28日台灣第1條捷運「木柵線」正式通車，隔年1997年3月28日第2條捷運「淡水線」才通車。但似乎在許多人的印象中，「淡水線」才是第1條通車的捷運，這是什麼造成的？

原PO歷史題一丟出，網友紛紛討論起來，不少人也差點認為「淡水線才是第1條捷運線」。而資深鄉民們隨後才慢慢道出原由，表示「柵線用的是大機場連結航站的系統，運能很低。拿來當捷運是急就章的選擇」。會認為淡水縣市第一條捷運確實也情有可原，畢竟「第1條比較像樣的捷運沒錯啊」！

原來，木柵是第1條捷運無庸置疑，但是當初規劃不周，通車後運載量很低，不但設計不良，還頻頻出包，所以民眾還很陌生。

直到陳水扁擔任台北市長後，重新評估捷運木柵線，才往上架高，而在陳水扁任內，開通了捷運淡水線，而後來相繼完成淡水至中和的路線開通，不僅民眾人潮洶湧，更是開創歷史新頁，令人印象深刻。

網友指出，自從陳水扁上任後，相繼完成淡水至中和的路線開通，不僅民眾人潮洶湧，更是開創歷史新頁，令人印象深刻。（捷運示意圖／報系資料照、黃世麒攝）

許多人對淡水線開通很有感，指出「因為淡水線阿扁政績啊大家印象深刻」、「因為搭到的人比較多」、「自從淡水線通車，免費試乘大家才開始坐捷運」、「淡水線的意義非凡」。

(中時電子報)