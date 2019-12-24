高雄市政府工務局盤點年度績效，24日舉行「工務建設成果發表會」，將路平、道路挖掘管理措施、建照無紙及流程簡化、違建執行要點放寬等新政成果，當作聖誕大禮送給高雄市民。工務局長吳明昌強調，過去一年來，高市府扎實打造了城市建設的競爭力及進步的價值。

工務局特地錄製一段短片，以復古經典遊戲「大富翁」為主題，吳明昌擔任擲骰子主角，帶領大家回顧今年的重點工程及專案。

副市長李四川表示，「路平、燈亮、水溝通」一直是市府務實建設的施政重點，市府從未忘記市民的基本需求。明年起，市府把1公頃以下公園回歸區公所就近管理，即時反應市民需求；營造一區一特色公園，讓公園廁所的清潔度提昇為五星級；啟動智能路燈系統，將路燈徹底E化；且全面改善愛河景觀及整治高雄市68處易淹水區域，讓民眾生活無憂無慮。

吳明昌表示，2019年工務局執行了76件工程案、總經費約312億元，完成了包含小港森林公園、汕頭公園、鳳山國民運動中心、岡山區186線拓寬工程等共31案，在建工程包含高雄流行音樂中心、國防部205廠遷建案、六龜高133溪底便道、橋頭科學園區聯外道路、鐵路地下化園道工程等共45案。此外，在中央的各項業務考評及評鑑獲得5特優、8優等及1甲等，在公共工程金質獎、健康城市暨高齡友善城市獎、金安獎等各項獎項獲得27個獎，總共獲得41項榮譽的肯定。

工務局也將年度績效成果歸功於辛苦的工務人員，強調工務建設是衡量都市進步的重要指標，新的一年將持續精進，推升高雄競爭力。

(中時 )