在反送中風波持續不斷的情況下，香港傳統上極為熱鬧的平安夜氣氛卻顯得相當緊張，網上不斷傳出示威者可能會在人群聚集處發動突襲，或有「火燒聖誕樹」的行動，甚至暗藏炸彈危機等等。香港警方亦不敢輕忽，罕見地進行一反過去傳統警力部署方式，採行分散策略並進行彈性封路。

據《東網》指出，每年平安夜都有大批市民到尖沙咀過節，但警方今年罕有地作出「反傳統」安排，除今日下午5時起封閉九龍公園徑南北行線之外外，尖沙咀一帶今晚都不會封路，警方呼籲市民留意交通改道及封路安排。

港警表示，平安夜會密切留意各區情況，遇有大規模人群聚集或突發事故時，警方將適時評估對公共安全及公眾秩序的風險，並根據需要進行臨時交通改道或封路措施。

另有消息指出，因為警方近日偵破多宗炸彈及實彈槍案，調查顯示案中仍有嫌疑人在逃，警方憂慮人多聚集之處，會成不法之徒襲擊目標，於是採取分散策略，避免人群集中在某些範圍。

另據《明報》報導，警方將會在心人潮聚集的地點如蘭桂坊實施人潮管制，如有突發情況，會因應公共安全及公共秩序的風險，考慮是否需要封閉該區。警方同時也勸喻市民不要攜帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。

而網上傳出可能在人群聚集場所進行「火燒聖誕樹」，警方已通知所有設聖誕樹裝飾的商場，加緊留意樹下禮物的數量，甚至將種裝飾用禮物盒移走，以免不法之徒有機可乘，利用禮物掩飾暗藏炸彈。

香港警察公共關係科總警司郭嘉銓昨日在記者會上表示，全港市民都希望今年有一個和平及安全的平安夜，但有人鼓吹煽動他人作違法暴力行為，甚至稱要堵路及放火燒商場的聖誕樹，加上本月已有最少三宗涉真槍實彈及土制炸彈的案件，亦有證據顯示有人計畫在人多時使用致命武器，包括使用長槍在高位襲擊，及在人多擠迫的地方引爆炸彈，若非警方及時拘捕有關人士，受害者可以是任何一個市民，後果可以是災難性。

港鐵表示，所有鐵路線（機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖及落馬洲除外）將於今晚通宵服務。公共巴士將於平安夜、聖誕節開辦特別巴士路線，提早及延長服務時間，電車則延長營業時間至凌晨3時。

(中時電子報)