新課綱今年上路，掀起許多校園內課程轉變，不讓建中、北一女專美於前，台中一中也與大學端結合，結合長庚大學、中國醫藥大學及東海、交通、逢甲大學，將於校內開設每期6周的「微課程」，藉以落實新課綱，也幫助學生多元探索、主動學習。

台中一中校長與5所大學代表共同簽訂策略聯盟，將於下學期開設6堂「微課程」，一中校長陳木柱指出，以6周為循環、每學期將有3套微課程，透過大學教授到高中上課，幫助學生了解各大學科系基礎內容，未來若選修情況好、學生興趣高，也不排除改為多元選修課程。

陳木柱表示，目前微課程的設計屬於沒有學生的校內外課程，未來學生申請學校時，其可做為學習歷程檔案中的「多元表現」，幫助學生在高中階段更了解自己興趣、做為未來選擇科系時的基礎。

交通大學指出，目前規畫在一中開設材料科學與工程導論課程，介紹基本的材料結構、如何改善材料性質等，在未來申請入學面試時也可作為挑選的參考；長庚大學預計開設醫學基礎相關課程，內容包括內科、外科與急診等醫師型態、工作環境等，盼培養想從醫學生的基本態度，校方強調，醫師執業較為特殊，學生心態很重要，是否修習此課程不會被列為入學面試條件。

(中時 )