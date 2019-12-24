鹿草國小幼幼班的「小小梅花鹿」。（張毓翎攝）

有學校家長特製聖誕杯子蛋糕。（張毓翎攝）

鹿草國小幼兒園學童到鹿草鄉等地踩街、表演。（張毓翎攝）

附近居民發糖果給鹿草國小幼兒園小朋友。（張毓翎攝）

為解決鹿草鄉公幼不足問題，鹿草國小去年成立幼兒園，這學期報名人數額滿，還有遞補情形；鹿草國小表示，幼幼班名額有8個、混齡班名額30個，因場域空間有限，因此目前仍未考慮增加名額。校方24日上午進行聖誕表演，首次參加聖誕踩街的幼兒園學童，各個扮成梅花鹿等，在鹿草市區各處表演，沿路鄉親看到皆直呼「超卡哇伊」！

聖誕表演活動節目精彩多元，包括弦樂團演出、花式跳繩表演、田徑律動、戲劇表演等，提供一個舞台，讓學生展現平時學習的成果。校長葉炳成、家長會長林琮恩還扮成聖誕老公公，揹著「鹿草panda」包送糖果；林琮恩說，為了講求與原樣相似，每個鹿草panda包花費近3小時，不過，孩子看到他們的造型都驚呼連連。

結合鹿草「梅花鹿」意象，葉炳成還換上梅花鹿裝與幼幼班的「小小梅花鹿」，以及裝扮各式卡通造型的混齡班學童進行踩街，民眾紛紛熱情地向他們打招呼、發糖果。葉炳成說，公幼難抽籤，私幼學費又高，鹿草僅下潭、後塘國小設公幼，故不少家長期盼能在鄉內人口聚度最高的地方增設公幼。

鹿草國小附設幼兒園主任兼教保員陳淑卿表示，幼幼班年齡區間為2到3歲，提供8個名額，另混齡班提供30個名額；鹿草國小去年8月成立公幼後，今年這學期的招生人數已經額滿，未來若有釋出名額，將會採抽籤方式辦理。

(中時 )