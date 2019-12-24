國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團24日召開記者會指出台股雖創新高，但錢都被外國人賺、股市上漲對庶民而言無感。金管會證期局晚間發布二點回應：一、台股基本面佳、國人持股市值增加1.43兆元，並沒有無感。

韓國瑜國政顧問團今召開記者會指出，股市雖到了1萬2千點，但絕大多數股市上漲都是在台積電、大立光、聯電，而這三檔多半是外資持股，顯示股票上漲的財富都被外國人賺走。

證期局指出，一、台股是因基本面佳，吸引外資投入。由於我國上市櫃基本面良好，且台股具有殖利率高、本益比合理、上市櫃公司財報透明及公司治理充分與國際接軌等競爭優勢，今年以來吸引外資持續投入股市，今年截至11月底外資淨匯入已達120.47億美元，於集中市場買超合計1,908億元。

二、本國投資人同享台股站上萬點成果。證期局指出，台股本年度自農曆年2月11日後迄12月24日已連續216天重回萬點，其中，2月、11月外資持股占比分別為40.42％、42.35％，本國人持股占比則約59.58％、57.65％，持股市值約達18.64兆元、20.07兆元，本國投資人持股占比雖因外資買超致持股占比小幅下降，但國人持股市值確有增加1.43兆元，表示國人亦同享台股站上萬點的成果。

證期局指出，目前持續推動友善本國投資人交易制度，包括盤中零股交易、定期定額買股票與ETF，據統計，截至2019年11月底，已有12家證券商承辦定期定額方式買股票與ETF，契約簽訂人數16萬2,973人，成交金額達99億6,718萬餘元，商品有30檔ETF、150餘檔股票，吸引小額及中長期投資人投資股市。

(工商 )