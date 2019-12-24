交通部長林佳龍24日巡視台南安平港，亞果遊艇集團董事長侯佑霖建議，應該加速開發台中的遊艇碼頭、以及高雄愛河灣遊艇碼頭，進而將台中、台南、高雄、以及澎湖等中台灣與南台灣的遊艇碼頭，串接起來，推動我國的遊艇休憩產業，林佳龍表示，樂觀其成。

台南安平港規畫發展「南觀光、北自貿」，交通部長林佳龍24日帶領官員前來巡察台南安平港的規劃與建設，由台灣港務公司資深處張展榮、以及亞果遊艇集團董事長侯佑霖簡報。

侯佑霖簡報指出，亞果遊艇集團2017年11月與台灣港務公司簽約，取得亞果安平遊艇城開發案，預計投入50億元，規畫遊艇碼頭、度假村、公寓式酒店、度假飯店、商辦及餐飲等服務及觀光休閒事業。

他說，2018年11月亞果海洋學校正式開幕，2019年6月遊艇碼頭啟用，目前已經完成62個遊艇泊位和商店大街，並且在今年11月舉辦台南首次的遊艇展。

侯佑霖表示，亞果安平遊艇城採取階段開發，2018年3月30日與新加坡悅榕集團簽約，引進飯店經營，預計2020年第一季環境差異分析通過之後，將進入新階段的開發。

侯佑霖指出，亞果遊艇集團目前在高雄、澎湖、台南都有經營遊艇碼頭，從遊艇維修、租售、代管、教學等，建立遊艇一條龍產業，為了推動我國的遊艇休憩產業，他建議交通部長林佳龍，台中港三井Outlet後方的台中港遊艇碼頭、以及高雄愛河灣遊艇碼頭，加速招商，讓中台灣以南的遊艇碼頭，串接在一起。

林佳龍回應指出，他在擔任台中市長時，即積極推動引進三井Outlet，帶動區域發展，因此，對於台中港遊艇碼頭和高雄愛河灣遊艇碼頭招商，他將樂觀其成。

台灣港務公司資深處張展榮也在簡報中透露，在安平港遊艇碼頭區的A區完成招商，由亞果遊艇集團取得經營權之後，B區也預定在2020年第一季公開招商。

他說，B區陸域13.4公頃，水域 2.83公頃，規畫開發Villa飯店、濱海渡假 村、大型購物中心、公寓式酒店、 遊艇補給維修、以及養生村等。

(工商 )