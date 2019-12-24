新北市白雲國小附設幼兒園與十分國小附設幼兒園於24日進行城鄉共學活動，十分附幼全園9位幼生至白雲附幼進行一日體驗課程，雙方幼生不但一同遊戲、用餐，也一起度過難忘的聖誕節活動！

白雲國小鄰近中央研究院，是新北市雙語實驗課程學校，擁有豐富的學術資源；十分國小位於天燈的發源地，以天燈文化為主軸推動藝術教育不遺餘力，是教育部認證的特色小學。此次兩校利用聖誕節前夕進行幼生城鄉共學活動，希望讓孩子們有個難忘的聖誕節回憶！

兩校幼生首先一同在彩虹跑道上唱跳與律動，接下來的繪本時間則由幼教老師講故事，加拿大籍外師協助詮釋故事內容，並一起歡唱聖誕歌曲，讓十分的孩子有機會接觸到外師，並與外師簡單對話，故事說完後享用豐盛的聖誕點心，最後則是拼貼畫的手工創作，由雙方幼生合力完成天燈意象的作品。

十分國小幼生許安琦表示，來白雲很好玩，我今天有跟外國老師講話唷，下次還要再來！白雲國小幼生蔡煥允表示，很高興今天能當小主人，接待十分國小的好朋友，我們一起過聖誕節很開心。

白雲國小校長洪國維表示，感謝十分國小利一奇校長，讓兩校的孩子有機會共同學習，不但增進彼此感情，也從小建構尊重與關懷的態度；而為了鼓勵幼兒探索多元文化及培養幼兒語言興趣，白雲將融入小學部資源協助幼兒園課程，讓孩子有更豐富的學習體驗。

(中時 )