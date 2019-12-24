出貨、成本趨緩效益持穩發揮，長興（1717）11月自結營業利益2.28億元，稅前盈餘2.43億元，月增32.64％；前11月稅前盈餘26.82億元，每股稅前盈餘2.16元。

長興目前真空壓模機產線接單滿載，訂單能見度已至明年第四季，至於合成樹脂需求最壞狀況已過，出貨也有望可重返增長趨勢。

此外，永光（1711）則因色料邁入出貨淡季，11月自結營業利益1,335萬元，稅前盈餘1,067萬元，月減67.9％；前11月稅前盈餘4.37億元，每股稅前盈餘0.8元。

永光明年色料業務持穩推展，惟電子化學品主應用面板LCD製程與半導體IC，仍有調整壓力。特化積極調整產品組合，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑。

研究機構推估，全球PCB市場2018～2023年複合成長推估3.7％；其中，2020年成長3.7％，5G基地台相較4G基地台建置量增加約4～5倍，每座基地台約有6片～10片高速多層電路板。2019年全球約50萬座5G基地台建置，2020年則躍進至200萬座以上，伴隨PCB需求增溫，有助拉抬乾膜光阻需求、ABF真空壓膜機銷售推進。

長興為全球乾膜光阻（DF）領導供應商，乾膜光阻塗佈年產556萬KSF，全球乾膜光阻材料市占34％。乾膜光阻主應用印刷電路板（PCB）及各類電子產品等產業之影像轉移製程主要原料。因未來五年PCB需求成長活絡，除帶動乾膜光阻需求外，真空壓膜機設備估有10％以上增長。

(工商 )