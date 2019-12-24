5G競標今（24）日進入第11日，競標超過兩周，無論是競標時間和暫時總標金都超過NCC當初預期，最熱門的3.5GHz頻段標金已經翻了1.4倍，但競標還沒有結束。今日已經啟動第二階段的加速機制，目前暫時總標金合計605億元。

5G競價第一階段數量競價已持續110回合，今日起進行第二段加速機制，最高競標單位數參考範圍從10回合縮短為5回合，也些微加快業者投標速度，110回合結束時，每單位回合價達22.08億元，比底價9.27億元升高了143.5％。

NCC曾預估5G第一階段競標約兩周結束，標金約500億元，外界預期約500至600億元，現在已經超過兩週、暫時總標金已經超過600億元，但競標仍未停歇，戰況持續加溫。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計110回合，本日結束時暫時得標價合計605億元。各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價591.61億元，其中20個單位頻寬以當前回合價(第110回合) 22.08億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升143.5％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )