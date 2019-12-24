隨著聖誕佳節到來，天仁幼兒園小朋友於今（24）日來到金山警分局報佳音，小朋友對於警察叔叔的防彈衣及長槍感到好奇，並紛紛表示想要當警察，隨後大跳聖誕舞曲，祝福警察叔叔聖誕節快樂。警察叔叔也貼心地送上聖誕禮物，讓小朋友感到十分開心。

金山警分局早上10時許就響起歡樂的聖誕音樂，穿著可愛聖誕裝的幼兒園小朋友特別為警察叔叔們演唱聖誕詩歌，隨著音樂聲響起，帶來一連串精采舞蹈，也向洽公民眾分享聖誕節的快樂與喜悅，孩子們純真的笑容讓分局洋溢著溫馨氣氛。在這群萌娃的熱情下，平時英勇陽剛的警察叔叔瞬間化成溫柔保母與小朋友熱絡互動，大家臉上推滿笑容，所有人都感受到聖誕節的幸福氣氛。

金山分局副分局長林蒼益親自送上聖誕禮物給小朋友，感謝小朋友帶來喜悅，天真活潑的小朋友，也以聖誕快樂歌聲，祝福終日為治安及交通工作忙碌的警察叔叔聖誕節快樂。報佳音讓小朋友了解聖誕節的意義，相信和藹可親的警察同仁們能在小朋友心中能留下美好快樂的回憶，同時祝賀大家聖誕平安佳節愉快。

(中時 )