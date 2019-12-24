國民黨新北市第十二選區立委候選人李永萍近來勤走基層，發現汐止忠孝里、中興里等地都有智慧公車站牌設置完成，卻遲遲等不到台電接電的問題，李永萍馬上請立委朋友協助，要求台電動工，一個月內問題立刻解決；李永萍表示，七星區民眾極需一個看得到、找得到、願意認真做事的立委，而她便是這樣的候選人。

選戰進入白熱化，李永萍加緊腳步勤跑基層，走訪選區各個角落，也碰到不少里長、選民上前陳情，表示地方現有許多問題都無人協助向中央傳達，讓居民相當苦惱。

汐止忠孝里里長丁彥伶說，當初智慧公車站設置後，等了2個月遲遲等不到台電來通電，中興里也有一樣狀況，時間更拖到1年之久，李永萍得知後，立刻請立法院好友協助，要求台電出面，結果2案都在一個月內獲得解決。

李永萍表示，從這個些案例來看，就可以看出中央長期漠視地方的態度，七星區土地面積是台北市的2倍大，若缺乏內行立委用心關照，地方事務只要涉及中央，便很容易遭到「邊緣化」、「無視化」。

李永萍說，自己以前擔任立委或台北市府擔任副市長時，就一直是「明快處理、劍及履及」的個性與風評，若成功選上立委，也會用一樣的態度對待七星區居民，她成為立委後，絕對是個「找得到、看得到、認真做事的好立委」。

(中時 )