西安街頭人流如織。（照片取自中新網）

24日攜程發布的一份旅遊報告顯示，2019年選擇來大陸旅行的外國人越來越多，其中日本躍居2019年大陸入境遊第一大客源地。而對於選擇出境遊的大陸旅客而言，中東等地則日漸受到年輕人的青睞。同時，不少影視劇也帶動取景地成為「打卡」聖地。

這分報告全名為《2019國民旅遊消費報告》，報告顯示，2019年，大陸不僅向全球輸出最多的遊客，還吸引到不少海外遊客前來旅遊。上述報告資料顯示，2019年大陸入境遊十大熱門客源地分別為日本、澳大利亞、韓國、美國、加拿大、英國、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞。

報告分析認為，受益於今年5月日本國內的「黃金十連休」，近10萬日本遊客赴大陸遊玩，日本一躍成為2019年入境遊第一大客源地。

在2019年入境遊熱門城市排行榜上，上海、北京、廣州位列前三甲，深圳、成都、杭州等城市緊隨其後。此外，在入境遊城市選擇上，西安、成都等有歷史文化底蘊和特色的目的地，也越來越受外國遊客青睞。

(旺報 )