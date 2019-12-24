2007年出道，曾紅遍亞洲的韓國搖滾樂團FTISLAND，今年3月爆出隊長崔鍾訓捲入鄭俊英淫片群組事件後，公司發出聲明宣布崔鍾訓永久退出組合，對隊員有相當大的影響，如今2009年加入的老么成員吉他手宋承炫，年底合約期滿後也將不再續約，團體只剩3人撐大局。

韓團FTISLAND因隊長崔鍾訓在今年3月爆出涉輪姦強暴罪與參與鄭俊英群組後退出團體。（圖／翻攝自FTISLAND臉書）

今（24）日FTISLAND所屬公司FNC公開表示，吉他手宋承炫合約至年底結束後，將不再續約退出團體，消息一出粉絲相當難過，原因是這已經是該團體第三度成員變動。

過去出道兩年時，成員吳元斌就隨即退出。今年又遇上隊長崔鍾訓涉嫌和鄭俊英輪姦強暴共犯，也在3月退出該團體，如今宋承炫約滿也即將退出，讓人不甚唏噓。宋承炫也曾在崔鍾訓出事時發表過意見，「如大家所知，我們的隊長、哥哥，犯下了很大的錯誤，這次的事情，不知道能不能得到大家的原諒跟理解，但是藉著這次的機會，希望他把所有事情放下，回頭檢視自己，並成為更好的人。」

如今團體中的老么承炫也將在約滿後不再續約。（圖／翻攝自FTISLAND臉書）

剩下的隊員李洪基、李在真、崔敏煥將會先後服兵役，但不確定會不會再以團體的方式在音樂上合體，至於退團的宋承炫則是會專注在演員的工作。

(中時電子報)