2014年，國民黨中央委員連勝文代表國民黨參選臺北市長，但在競選過程，慘遭網路各式各樣攻擊。最後，以得票率40.82%敗北。事過境遷，連勝文今受《POP搶先爆》專訪，談起那段網路霸淩痛苦經驗，朱學恒在臉書坦承「勝文..剛剛他在節目上痛斥網路霸淩時，我連連點頭，因為我幾乎每次都有參與【點頭】。」

連勝文2年前曾在臉書貼文稱「我曾經被媒體票選為2014年台灣被網路霸凌最嚴重的第一名」。他回憶2014市長大選當中，針對他及他家人進行攻擊的無數惡毒假新聞，特定媒體及名嘴一再散布，利用網路病毒式滾雪球般傳播，進行人格的謀殺，亦形成所謂輿論沉默螺旋的效應，使得媒體負面聲量愈來愈大，為他辯護聲音全被淹沒。

連勝文舉出假新聞標準案例，如指他前往北京向習近平報告參選，但事實是兩人包括寒暄僅不到15秒，要如何報告並爭取支持？另外，像花花公子派對、頂新政治獻金、內線交易、竊聽柯陣營等等，事後都證明是假新聞。

連勝文對2020選舉網軍現象，那種透過名嘴、網路、特定媒體散布假新聞，來攻擊對手的事件又鋪天蓋地！所以，連勝文今上《POP搶先爆》專訪，再談網路霸淩往事。主持人朱學恒心有戚戚焉，坦承當年參與霸淩。

(中時電子報)