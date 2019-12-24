國光生技（4142）擬訂「全方位生技廠區」願景計畫，宣布將興建新的新的細胞培養廠、破傷風疫苗廠、增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等，此計畫將在明年1月正式向董事會提案，待通過後立即開始執行，預計三年內逐步完成。

國光生表示，目前數種開發中的疫苗產品，包括與轉投資公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗、準備進入臨床階段的日本腦炎疫苗，以及其他計畫開發的疫苗，未來都會使用細胞培養製程及設施生產，因此將展開細胞培養廠的建廠，完善自有的全製程生產製造能力。

國光生曾是國內破傷風疫苗唯一生產供應廠，但舊廠已於2014年停止生產，目前以歐洲進口的破傷風疫苗供應國內需求。考慮國內未來長期需求及評估未來外銷商機，國光生計畫重新建置符合PIC/S GMP標準的破傷風疫苗廠。

國光生指出，目前已在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍，且根據已合作生產客戶間簽署新約，兩三年後生產產品數量將倍數增加。

為配合增加的原料及成品倉儲需求，還計畫增建1,000坪的倉儲空間，擴增廢水處理廠，以及擴大品管實驗室規模及辦公室空間，因此廠區包括新建後勤支援棟及配套措施，以達成全方位發展。

國光生強調，待執行完成新的建廠計畫後，除用於生產流感疫苗的雞胚胎蛋生產廠及大規模的無菌針劑充填設施外，將再增加最新的細胞培養廠及破傷風疫苗廠。對未來多樣化的疫苗及其他蛋白質藥品生產也會擁有全面性現代化生產製造設施，朝亞太疫苗領導廠目標努力。

(工商 )